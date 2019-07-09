09 Temmuz 2019 Salı 00:10:48 | Son Güncelleme: 09 Temmuz 2019 Salı 00:17:26
Fenerbahçe'den bir transfer daha! 4 yıllık imza
Fenerbahçe, Ankaragücü'nün file bekçisi Altay Bayındır'ı transfer ettiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüp, Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İşte Fenerbahçe'nin resmi açıklamalası;
Kulübümüz, Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlamıştır.
Formamızı, gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler diliyoruz.
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