01 Eylül 2019 Pazar 19:33:14 | Son Güncelleme: 01 Eylül 2019 Pazar 19:36:42
Fenerbahçe'den bir bomba daha! Luiz Gustavo İstanbul'da
Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sonrası Luiz Gustavo için heyecan arttı.
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin transferi için her konuda anlaşmaya vardığı Luiz Gustavo, İstanbul'a indi. Sosyal medyada ortaya çıkan bir fotoğrafta da Luiz Gustavo, İstanbul'da görüldü.
LUIZ GUSTAVO'NUN İSTANBUL'DA OLDUĞUNU İDDİA EDEN FOTOĞRAF
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