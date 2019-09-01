Fenerbahçe'den bir bomba daha! Luiz Gustavo İstanbul'da

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sonrası Luiz Gustavo için heyecan arttı.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin transferi için her konuda anlaşmaya vardığı Luiz Gustavo, İstanbul'a indi. Sosyal medyada ortaya çıkan bir fotoğrafta da Luiz Gustavo, İstanbul'da görüldü.

LUIZ GUSTAVO'NUN İSTANBUL'DA OLDUĞUNU İDDİA EDEN FOTOĞRAF