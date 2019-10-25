Fenerbahçe'den başkan Erdoğan'a davet!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün üyeliğinde 25. yılını doldurarak Yüksek Divan Kurulu’na üye olma hakkı kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yarın yapılacak ekim ayı divan toplantısına davet etti. Erdoğan programında son anda bir değişiklik olmaması durumunda yarınki Divan Kurulu toplantısına katılacak. Erdoğan’ın toplantıda üyelere seslenmek üzere bir konuşma yapıp yapmayacağı henüz belli olmadı. Başkan Ali Koç’un ise toplantıda kurul üyelerine hitap ederek, son dönemde tartışmalara yol açan konularla ilgili görüş açıklaması bekleniyor.

(Star)