31 Ekim 2019 Perşembe 09:43:25 | Son Güncelleme: 31 Ekim 2019 Perşembe 09:47:16
Fenerbahçe'den Başakşehir'e İrfan Can Kahveci teklifi: Miha Zajc + Mehmet Ekici + 2 milyon Euro
Fenerbahçe, İrfan Can için para+takas formülünü devreye sokacak. Sarı-Lacivertliler'in Başakşehir'e teklif etmeyi planladığı isimler ise Mehmet Ekici ve Miha Zajc. Kanarya'nın bu iki oyuncunun yanı sıra 2 milyon Euro'yu da gözden çıkardığı öğrenildi.
Fenerbahçe yaz transfer döneminde bitiremediği İrfan Can Kahveci transferi için yeniden harekete geçti. Sarı- Lacivertli kulübün Başakşehir'e devre arasında İrfan Can için para+takasta futbolcu önereceği öğrenildi. Bu transfer için Fenerbahçe'nin Başakşehir'e teklif etmeyi planladığı isimler ise Mehmet Ekici ve Miha Zajc. Kanarya'nın bu iki oyuncunun yanı sıra 2 milyon Euro'yu da gözden çıkardığı öğrenildi.
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