16 Temmuz 2019 Salı 20:07:04 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 20:10:27
Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması!
Fenerbahçe Kulübü, takımdan ayrılan genç oyuncularla ilgili açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Vedat Muric'in transferinin karşılığında Oğuz Kağan Güçtekin'in 1 yıllığına kiralık olarak, Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan'ın ise bonservisiyle Çaykur Rizespor'a transfer olduğu belirtildi.
Ümraniyespor'dan alınan Yasir Subaşı'nın da bonservisiyle Kayserispor'a transfer olduğu kaydedildi.
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