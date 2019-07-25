Fenerbahçe'den ayrılan Skrtel'in Süper Lig ekiplerince istenmediği ortaya çıktı

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Fenerbahçe ile kontratı sona ermesine rağmen sarı lacivertli kulüple yeniden anlaşma yolunda olduğu iddia edilen Skrtel’in yönetim tarafından istenmediği, tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal’ın da oyuncuya son derece soğuk baktığı öğrenildi.

SKRTEL HAKKINDA YAPILAN GENEL YORUM 'OYUNCU BİTİK'

3 yıl Fenerbahçe’de oynadıktan sonra kulübüyle olan sözleşmesinin sonuna gelen Skrtel’in menajerler aracılığıyla Süper Lig’in birçok takımına teklif edildiği fakat 34 yaşındaki stoperin genel anlamda diğer teknik adamlar tarafından istenmediği ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerden yıllık 4 milyon kazanan, şimdi ise bu paranın yarısına bile oynamayı kabul eden Martin Skrtel’in son durumu henüz netleşmezken, Slovak futbolcunun kendisine Avrupa’dan bir takım baktığı ve İtalya ligine daha yakın olduğu ifade edildi.

Bir dönem adı sık sık Juventus, Parma, Glasgow Rangers’la anılan Skrtel’in imza atacağı kulüp merakla bekleniyor…