Fenerbahçe'den ağır mağlubiyet
THY Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 88-70 yenildi.
Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, 8. maçında 6. mağlubiyetini alırken, Rusya ekibi ise 6. kez sahadan galip ayrıldı.
Salon: CSKA
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Mehdi Difallah (Fransa)
CSKA Moskova: James 31, Vorontsevich, Hilliard 9, Kurbanov 5, Hines 8, Strelnieks 23, Bolomboy, Ukhov, Antonov, Voigtmann, Hackett 6, Koufos 6
Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu, Kalinic 6, Sloukas 20, Williams 19, Vesely 4, Ali Muhammed 3, Westermann 2, Datome 6, Tarık Biberovic 6, Lauvergne, Ahmet Düverioğlu 4
1. Periyot: 21-17
Devre: 39-34
3. Periyot: 64-49
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