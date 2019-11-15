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15 Kasım 2019 Cuma 22:06:56 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 22:07:55

Fenerbahçe'den ağır mağlubiyet

THY Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 88-70 yenildi.

Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, 8. maçında 6. mağlubiyetini alırken, Rusya ekibi ise 6. kez sahadan galip ayrıldı.

Salon: CSKA

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Mehdi Difallah (Fransa)

CSKA Moskova: James 31, Vorontsevich, Hilliard 9, Kurbanov 5, Hines 8, Strelnieks 23, Bolomboy, Ukhov, Antonov, Voigtmann, Hackett 6, Koufos 6

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu, Kalinic 6, Sloukas 20, Williams 19, Vesely 4, Ali Muhammed 3, Westermann 2, Datome 6, Tarık Biberovic 6, Lauvergne, Ahmet Düverioğlu 4

1. Periyot: 21-17

Devre: 39-34

3. Periyot: 64-49

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