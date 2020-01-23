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23 Ocak 2020 Perşembe 21:36:02 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 21:36:45

Fenerbahçe'den açıklama: Haklı taleplerimiz karşılanmamıştır

Fenerbahçe, Tahkim Kurulu’nun verdiği karar sonrası resmi sitesinden açıklamada bulundu.

Fenerbahçe’nin açıklaması şu şekilde;

Uzun süredir tüm camiamızın ve tüm kamuoyunun yakından takip etmekte olduğu Takım Harcama Limitleri hususunda TFF Tahkim Kurulu’nun akşam saatlerinde açıklanan kararı çeşitli mecralarda bilgi kirliliğine yol açmıştır.

Bu kararın gerekçesi ve hesaplama yöntemleri henüz bilinmemekle birlikte eldeki kısa karara dayanan veriler,  verilmiş kararın haklı ve güçlü dayanaklarla temellendirilmiş taleplerimizi karşılamadığını göstermektedir.

Gerekçeleri ortaya çıktıktan sonra kamuoyuyla nesnel eleştirilerimizi paylaşacağımız bu karar sonucunda, en son Kulüp Lisans Kurulu kararıyla 257.453.708,- TL olarak bu belirlenen harcama limitimiz 16.000.000 TL’lik artışla 273.453.708,- TL’ye yükselmişse de bu rakam Kulübümüzün haklı talebi olan 332.769.635- TL’den çok uzaktır.

Ulaşılan nihai rakam olan 273.453.708,-TL’ye, müsaade edilen limit aşımı olan %30’luk payın ilavesi sonucunda Kulübümüzün TFF tarafından hesaplanan harcama limiti yaklaşık 355 Milyon TL’ye ulaşırken, yine TFF tarafından hesaplanan mevcut harcaması 374 Milyon TL’dir.

Dolayısıyla kabul etmediğimiz bu hesaplamalar ışığında Kulübümüzün 19 Milyonluk bir limit aşımı söz konusu olup, Kulübümüzün transfer ve benzeri konularda yatırımlar yapılabilmesi için gerekli manevra alanı mevcut duruma göre mümkün kılınmamaktadır.

Ancak Kulübümüz haklı mücadelesine devam ederek, önümüze konan tüm bu engelleri aşma ve Kulübümüzün yararına olacak her türlü hamleyi gerçekleştirme iradesini vazgeçmeksizin sürdürecektir.

Öte yandan yine aynı dakikalarda yapılan PFDK açıklamasında futbolcumuz Vedat Muriq’e ilişkin bir ceza tayinine yer olmadığı kararı bildirilmiştir.

Niyet okuma gibi, hukuktan ve bilimden uzak bir yöntemle sevk edilerek, medyanın ve PFDK’nın önüne atılan futbolcumuzla ilgili karar, olmaması gereken sevk işleminin olması kaçınılmaz sonucudur.

Buna rağmen bu kararın oy birliğiyle değil, oy çokluğu ile alındığını görmek, bir süredir Kulübümüzün ısrarla dile getirdiği endişelerin haklılığının bir örneği dahadır.

Haliyle birkaç saat içinde lehimize iki ayrı karar çıkmış gibi lanse ederek algı çalışması yapanlara hatırlatmak isteriz ki, Fenerbahçe sadece hukuka ve haklı mücadeleye inanarak, bir tane durumu “idare etme”,  bir de hiç muhatap kalmaması gereken haksızlığı “bertaraf etme” kararı elde etmiştir. “Lütfen” verilen kararlara razı gelip, doğruyu ve haklıyı söylemekten geri durmayacağımızı, Kulübümüze açılan her cephede tüm mücadelemizi vermeye devam edeceğimizi bir kez daha duyururuz.

Yönetim Kurulumuz tarafından yarın daha fazla bilgi ışığında kapsamlı açıklama yapılacaktır.

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