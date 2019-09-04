Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması geldi

  • Bist 100
    99967.2
  • Dolar
    5,6755
  • Euro
    6,2608
  • Altın
    281,9750
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Brexit sonucunda da Türk-İngiliz dostluğu devam edecek Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Brexit sonucunda da Türk-İngiliz dostluğu devam edecek
HDP önünde bekleyen ve PKK tarafından kaçırılan Mustafa Biçer'in babası Rauf Biçer açıkladı: Elimizde ses kayıtları var HDP önünde bekleyen ve PKK tarafından kaçırılan Mustafa Biçer'in babası Rauf Biçer açıkladı: Elimizde ses kayıtları var
Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Sana bunu tanıtacağız Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Sana bunu tanıtacağız
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim DGS kayıt işlemleri 2019! AÖF DGS kayıt nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim DGS kayıt işlemleri 2019! AÖF DGS kayıt nasıl yapılır?
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut: İngiliz yatırımcıları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut: İngiliz yatırımcıları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz
Şanlıurfa'da PKK/PYD operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı Şanlıurfa'da PKK/PYD operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı
Kahreden görüntü! Cenazesi otomobilin bagajında getirildi Kahreden görüntü! Cenazesi otomobilin bagajında getirildi
Netflix artık tüm sezonları tek seferde yayımlamayacak Netflix artık tüm sezonları tek seferde yayımlamayacak
Kartal'daki çöken binaya ilişkin belediye görevlilerine soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı Kartal'daki çöken binaya ilişkin belediye görevlilerine soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı
DGS kayıt evrakları nelerdir? 2019 DGS kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? DGS kayıt evrakları nelerdir? 2019 DGS kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?
Seren Serengil'den Yaşar İpek için savcılığa suç duyurusu: Bebeğimi kaybetmeme neden oldu Seren Serengil'den Yaşar İpek için savcılığa suç duyurusu: Bebeğimi kaybetmeme neden oldu
İkiz plaka ile 1 milyon liralık vurguna 4 gözaltı İkiz plaka ile 1 milyon liralık vurguna 4 gözaltı
Tarkan'dan "Eymen" mesajı Tarkan'dan "Eymen" mesajı
DGS ek tercih kimler yapabilir, DGS ile yerleşenler ek tercih yapabilir mi? 2019 DGS ek yerleştirme ne zaman? DGS ek tercih kimler yapabilir, DGS ile yerleşenler ek tercih yapabilir mi? 2019 DGS ek yerleştirme ne zaman?
Rusya ile Türkiye arasında ruble üzerinden tahıl anlaşması Rusya ile Türkiye arasında ruble üzerinden tahıl anlaşması
DGS sonuçları açıklandı! DGS kayıtları ne zaman, DGS ek tercih ne zaman 2019? DGS sonuçları açıklandı! DGS kayıtları ne zaman, DGS ek tercih ne zaman 2019?
AK Parti Ekim ayında kampa giriyor AK Parti Ekim ayında kampa giriyor
AB, anlaşmasız Brexit'e hazırlanıyor AB, anlaşmasız Brexit'e hazırlanıyor
İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında 7 balıkçı gemisine el koydu İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında 7 balıkçı gemisine el koydu
Cezaevinden izinli çıkıp, eşini öldürdü: Namusumu temizledim Cezaevinden izinli çıkıp, eşini öldürdü: Namusumu temizledim
Boğazı kesilen kadın 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Boğazı kesilen kadın 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Çekya ile ortak çalışmalara imza atmak istiyoruz Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Çekya ile ortak çalışmalara imza atmak istiyoruz
'Oğuzeli narı'na coğrafi işaret tescili 'Oğuzeli narı'na coğrafi işaret tescili

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:29:50 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:52:40

Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması geldi

Fenerbahçe, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Ergenekon Davası gerekçeli kararını açıklaması sonrası bir bildiri yayınladı.

Fenerbahçe, 3 Eylül 2019'da İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklanan Ergenekon Davası gerekçeli kararı sonrası resmi internet sitesinden bildiri yayınladı.

İşte Fenerbahçe'nin "BİR KEZ DAHA TESCİLLENDİ; Şike, Delil, Örgüt Yok "Kumpas" Var!" başlıklı açıklaması:

"3 Temmuz 2011'de; ülkemizin hukuk, adalet, polis teşkilatı, medya başta olmak üzere tüm damarlarına sızmış Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından devletin tüm imkanları kullanılarak kulübümüze, önceki başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticilerimize kurulan kumpas tüm kamuoyunun malumudur.

3 Temmuz yaşandığı an itibariyle tavrını ortaya koyan, dik duruşuyla inandığı değerleri ve gerçekleri asla ve asla bu kumpasa, bu kurguya, bu yalana ve terör örgütüne teslim etmeyen Fenerbahçe Spor Kulübü, başkanı, yönetimi ve camiası; tam 8 yıldır hukuk mücadelesini sürdürmektedir.

Bu mücadele kimi zaman Fetö mensubu polislere, emniyet müdürlerine, kimi zaman Fetö mensubu hakim, savcılara ve itirafçılara kimi zaman Fetö medya mensuplarına karşı verilmiş ancak bir gerçek hiç değişmemiştir: Fenerbahçe bu operasyonun "kumpas" olduğunu ilk gün haykırdığı gibi üzerinden geçen 8 yılda da aynı inançla haykırmıştır ve haykırmaya devam edecektir.

Dün (03.09.2019) akşam saatlerinde, Türk Milleti adına yargılama yapmaya ve hüküm vermeye yetkili İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklanan, aynı örgüt (FETÖ) tarafından düzenlenen Ergenekon Davası'nın gerekçeli kararında, Fenerbahçe'ye kurulan kumpas, bir çok yönüyle artık adalet tarafından da bir kez daha resmen kayıtlara geçirilmiş ve Fenerbahçemize kurulan kumpas gözler önüne serilmiştir.

Bahsi geçen Ergenekon Davası Gerekçeli Kararında şu hükümlere yer verilmiştir;

* Şike soruşturması öncesi "Futbol'un Ergenekon'u" denilerek toplum nezdinde algı çalışması yürütüldüğü,

* Telefon Dinleme kararlarının hukuka aykırı olduğu, hukukun "arka kapısından dolanıldığı",

* Yasanın açık hükmüne göre suç oluşmamasına rağmen sanıklara ceza verildiği,

* Yargıtay'ın onama kararında hukuka aykırı değişiklikler yaparak kötü niyetli davrandığı,

* Başta önceki başkanımız Aziz Yıldırım, yöneticilerimiz ve diğer kişilere ceza verilmeyeceği açık olmasına rağmen cezaları verebilmek için tüm hukuki şartların zorlandığı ve başta hukuk güvenilirliği ilkesi olmak üzere evrensel hukuk ilkelerinin ihlal edildiği,

* Yargıtay'ın anayasaya aykırılık iddialarını Anayasa Mahkemesinin yerine geçercesine uzun uzun inceleyerek aykırılık iddiasını ciddi bulmadığını belirtmesi, geçmiş uygulamaları kimse bilmiyormuş gibi yasa değişikliğini bekleyemeyeceklerini belirtmesi, benzer dosyaların dönüş hızı bilinirken bu dosyanın tutuklu dosyalardan bile hızlıca karara bağlanması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesine aykırı yönleri de olmasına rağmen Türkiye'de ilk defa uygulanan bir yasayla ilgili Yargıtay Başsavcılığının da dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna taşımak istememesi gibi dosyadaki bir çok uygulamalar alt alta konulup bir de Yüksek mahkemenin 14/04/2011 tarihi öncesi eylemlerle ilgili beraat kararlarını onarken gerekçe değişikliği yapıp örgüt suçuna ilişkin dosyaya uymayan bir mütalaayı kullanarak hem örgütten hem de şikeden mahkumiyeti onamadaki eylem ile Yüksek Yargıdaki görevliler açısından görevde yetkiyi kötüye kullanmanın gerçekleştiği,

* Şike soruşturmasında yapılan teknik hukuk yanlışlarının ilk derece mahkemesinde devam ettiği, Yargıtay nezdinde de "kalıbına uydurularak tamirine çalışan" yargı içinde bir örgütlenmenin olduğunun tespit edildiği,

* İlk mahkumiyet hükmünü kuran hakimlerin, duruşma savcısının ve iddianameyi yazan savcının; ayrıca Yargıtay'da onama kararı veren hakimlerden üçünün Fetö terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edildiği tespit ve sonuçlarına varılmıştır.

Karar göstermektedir ki yargılaması bugünlerde de devam eden şike kumpası iddianamesinde de belirtildiği üzere temel amaç Fenerbahçemizi ele geçirmektir ve bu amaç uğruna hukukun tüm ilkeleri ihlal edilmiş, önceki başkanımıza, yöneticilerimize ve Fenerbahçe ile bağlantısı olan pek çok kişiye adalet duygusu ile değil sırf bu nedenle kumpas kurulmuştur!

Ancak unutulmamalıdır ki bu köklü camiayı bugüne kadar kimse ele geçirememiştir bundan sonra da kimse ele geçiremeyecektir.

Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay'ın değerli üyelerinden beklentimiz; 3.5 yılı aşkın süredir Yargıtay'da bekleyen '3 Temmuz Şike Kumpası Beraat kararının' artık bir gün dahi geciktirilmeden onanmasıdır.

Unutulmamalıdır ki "Bir kişiye karşı yapılmış haksızlık, bütün insanlığa karşı yapılmış haksızlık demektir."

Bu tarihi haksızlık 3 Temmuz'dan itibaren Türk sporuna hizmet eden, milyonlarca taraftarıyla Türkiye'nin en büyük spor kulübü ve sivil toplum örgütü olan Fenerbahçe'ye yapılmıştır.

Ve bir kez daha dile getirmek istiyoruz ki; Fenerbahçe'ye yapılan bu hukuksuzluklara tereddütle bakmak, "ama" veya "fakat"larla ulaşılacak her değerlendirme Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik varlığına kast eden FETÖ'nün meşrulaştırılmasından başka artık hiçbir anlam taşımamaktadır.

Tüm Fenerbahçelilerin ve hukuksuzluğa karşı hassasiyet gösteren herkesin bilgilerine, saygılarımızla,

Fenerbahçe Spor Kulübü"

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ