31 Ekim 2019 Perşembe 16:15:32 | Son Güncelleme: 31 Ekim 2019 Perşembe 16:17:10
Fenerbahçe'de Ziraat Türkiye Kupası maçında kasığından sakatlanan Adil Rami, en az 3 hafta yok
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdmanyurdu’yla oynadığı maçta kasığından sakatlanan Adil Rami, en az 3 hafta forma giyemeyecek.
Yapılan açıklama şu şekilde:
“Adil Rami'nin dünkü maçta kasıktaki kasların birinde kas zarında yırtılma ve kanama mevcuttur. Kasında da minimum etkilenme olmuştur, oyuncunun tedavisine başlandı.''
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