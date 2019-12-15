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15 Aralık 2019 Pazar 12:02:44 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2019 Pazar 12:06:00

Fenerbahçe'de Zajc'ın sahalara dönüş tarihi açıklandı

Fenerbahçe, Miha Zajc’ın 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Fenerbahçe, Miha Zajc’ın 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Oyuncumuz Miha Zajc'ın sakatlığıyla ilgili çeşitli medya kuruluşlarında gerçeği yansıtmayan haberler sebebiyle açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Oyuncumuzun planlanan tedavisi doğrultusunda sahalara dönüşü 6 - 8 hafta olacaktır. Belirttiğimiz sürenin dışında kamuoyunda yer alan spekülatif iddiaların hiçbir gerçekliği yoktur.
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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