Fenerbahçe'de yeni transfer Simon Falette'nin lisansı henüz çıkartılamadı

Bu nedenle takım Belek Kampı’ndan Kayseri’ye geçerken, Gineli stoper İstanbul’a döndü. 27 yaşındaki savunmacı, sorunun çözülmesini ve Gaziantep maçında oynamayı bekliyordu. Ancak Falette’in ismi yine TFF’ye bildirilemedi. Bu nedenle Gineli futbolcunun, yarın kafilenin dışında kalma ihtimali çok yüksek.

(Fanatik)