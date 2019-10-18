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18 Ekim 2019 Cuma 09:54:54 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 09:58:02

Fenerbahçe'de yeni lider Luiz Gustavo olacak

Kaptan Emre Belözoğlu’nun sakatlığı nedeniyle teknik direktör Ersun Yanal, Denizli deplasmanında takımın lideri olarak Brezilyalı stara görev verecek. Gustavo milli arada form grafiğini de yükseltti.

STAR

FENERBAHÇE’NİN transferin son gününde Fransa’nın Marsilya Kulübü’nden 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Luiz Gustavo, Denizlispor deplasmanında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan kaptan Emre Belözoğlu’nun görevini üstlenecek. 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu hem rakip takımın ataklarını kesecek hem de Sarı-Lacivertli forvetleri gol yollarına sokacak pasları atacak. Milli maçlar nedeniyle verilen arada özel çalışmalarla form grafiğini de yükselten Luis Gustavo, “Kaptanımız Emre’yi aratmamak için elimden geleni yapacağım. Göreve hazırım” diye konuştu.

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