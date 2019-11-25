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25 Kasım 2019 Pazartesi 10:55:48 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 11:01:46

Fenerbahçe'de Victor Moses hayal kırıklığı yarattı

Fenerbahçe'de, Victor Moses'ın yıllık geliriyle takıma olan katkısı arasında uçurum var.

TM Dijital Haber Merkezi

Dün akşam Malatyaspor deplasmanında girdiği net bir gol pozisyonundan yararlanamadığı gibi, sert oyun karşısında silik kalan Victor Moses taraftarları çıldırttı.

Nwakaeme’nin 5 katı fazla kazanıyor

Chelsea’den büyük umutlarla transfer edilmesine karşın ligde şu ana kadar 5 maçta 1 gol 1 asisti bulunan (1. hafta Gaziantep Futbol Kulübü) Moses henüz kendisinden beklenen farkı yaratmazken, tecrübeli orta sahanın kazandığı ücrete karşın saha içi istatistikleri aradaki uçurumu gözler önüne serdi. Geçtiğimiz sezon sarı lacivertli formayla 16 maçta 4 gol atan 28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe’den 4,5 milyon euro’nun üzerinde para kazandığı bilinirken, tıpkı kendisi gibi Nijeryalı olan Anthony Nwakaeme’nin Trabzonspor’dan sadece 900 bin Euro alması dikkatlerden kaçmadı.

KAYODE 2 GOL 2 ASİST

Süper Lig’in en fazla en fazla maaş alan oyuncularından biri olan Moses, tıpkı kendisi gibi Türkiye’de oynayan ve Nijeryalı olan arkadaşlarını yanına yaklaştırmazken Moses’ın performans olarak Gaziantep Futbol Kulübü forması giyen Kayode’nin bile gerisinde kalması (7 maç 2 gol 2 asist) Fenerbahçe camiasını derinden sarstı.

İşte ligde forma giyen bazı Nijeryalı futbolcuların yıllık gelirleri

1- Victor Moses: 4,5 milyon Euro

2- Obi Mikel: 1,5 milyon Euro

3- Kayode: 1,2 milyon Euro

4- Onazi: 1 milyon Euro

5- Anthony Nwakaeme: 900 bin Euro

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