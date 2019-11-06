06 Kasım 2019 Çarşamba 08:43:53 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 08:48:30
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ve Kruse gol kaçırmada zirvede
FENER’İN iki etkili ismi Muriç ile Kruse bu sezon ligde en fazla net fırsat kaçıran oyuncular olarak öne çıktı.
STAR
Muriç geride kalan 10 haftalık süreçte 10 kez net gol fırsatından yararlanamadı. Onu 7 net gol fırsatını değerlendiremeyen Max Kruse takip etti. Bu istatistikte üçüncü sırada yer alan isim ise 6 net gollük fırsatı harcayan Denizlisporlu Hugo Rodallega oldu.
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