Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ve Kruse gol kaçırmada zirvede

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Muriç geride kalan 10 haftalık süreçte 10 kez net gol fırsatından yararlanamadı. Onu 7 net gol fırsatını değerlendiremeyen Max Kruse takip etti. Bu istatistikte üçüncü sırada yer alan isim ise 6 net gollük fırsatı harcayan Denizlisporlu Hugo Rodallega oldu.