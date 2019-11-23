Fenerbahçe'de Tolga ve Hasan Ali nikah tazeliyor
Fenerbahçe, iç transferde önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci ile sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe, iç transferde adımlar atmaya hazırlanıyor.
Yabancı sınırının düşeceğini hesaplayan Fenerbahöe, Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci ile sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya vardı.
Hasan Ali Kaldırım'ın 3+1, Tolga Ciğerci'nin ise 2+1 yıllık kontratlara imza atması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin bu iki yerli isimle sözleşme uzatma görüşmelerini kısa sürede olumlu şekilde tamamlayacağı ve resmen açıklayacağı kaydedildi.
(Fotomaç)
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