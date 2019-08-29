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29 Ağustos 2019 Perşembe 10:31:50 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:50:55

Fenerbahçe'de teknolojinin nimetleri kullanılıyor!

Ersun Yanal, anlık analizler ile takımını ve rakibi takip ediyor, bunları da izletiyor. Gazişehir maçında Emre’nin kazandırdığı penaltı öncesi kullanılan köşe vuruşu da bunun meyvesi oldu.

Teknik Direktör Ersun Yanal, 2013-14’teki şampiyonlukta idmanlar ve maçlarda kullandığı birçok uygulamayı, yeni nesil sistemle güncelleştirdi. Deneyimli teknik adam, anlık analizler ile oyuncuların gelişimini yakından takip ediyor. Antrenman sırasında korner, taç ve serbest vuruşlar sırasında oyuncular anlık olarak gözlemleniyor. Bu çalışmanın meyvesi de 5-0 kazanılan Gazişehir maçında alındı. 

TESADÜF DEĞİL!..

Gazişehir maçında Emre Belözoğlu’nun kazandırdığı penaltı öncesi kullanılan köşe vuruşu Fenerbahçe’nin antrenmanlardaki çalışmalarının karşılığı oldu. Ersun Yanal, antrenmanlarda pozisyonları yakından takip ederken, oyuncularla da pozisyonları değerlendiriyor. Futbolcular ile gücün ekonomik kullanılması ve rakip direncinin yıpratılmasıyla ilgili doğru pozisyon alma ve enerji dengesini sağlama adına kritikler yapılıyor. 

SIRADA TRABZON!

Antrenmanların yanı sıra Yanal ve ekibi, ev sahibi olunan maçlarda tepe kamerasından çekilen görüntüleri de maç sırasında canlı olarak takip ediyor. Anlık analizi Türkiye’de maçlarda ilk defa kullanan Yanal ve ekibi, birçok kulübe de örnek oldu. Gazişehir ile oynanan maçta kullanılan bu sistem, pazar günü Kadıköy’de oynanacak Trabzonspor maçında da devrede!   (Akşam)

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