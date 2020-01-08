Fenerbahçe'de stopere 3 aday var!

Stoper için yoğun mesaide olan Fenerbahçe; Roma forması giyen Brezilyalı Juan Jesus, Eintracht Frankfurt'un Gineli oyuncusu Simon Falette ve Hertha Berlin'de forma giyen Alman Jordan Torunarigha ile ilk görüşmeleri yaptı…

3 futbolcunun da sol ayaklı olması dikkat çekti. Roma'nın yüksek ücret istemesi, Jesus'un da daha uzun süreli bir sözleşme talep etmesi nedeniyle bu transfer zora girmiş durumda. Falette ve kulübü, kiralık anlaşmaya sıcak. Sarı-lacivertliler son olarak Torunarigha ve Hertha Berlin ile de el sıkıştı.

Transfer limiti problemini aştıktan sonra stoperi açıklayacak olan yönetim, en uygun şartlarda, en iyisini almak için son dakikaya kadar bekleyecek.

RAMİ'YE YAKIN İLGİ

Fenerbahçe yönetimi, stoper için çalışırken teknik direktör Ersun Yanal da eldeki stoperleri ikinci yarıya hazır hale getirmek için mesaide. Dün sabah idmanında Adil Rami'ye yakın ilgi gösteren Yanal, özellikle alan paylaşımı çalışmasında oyuncusunu sık sık uyarıp, neler yapması gerektiğini gösterdi.

EKİCİ VİTES YÜKSELTTİ

Ligin ilk yarısında lisans çıkartılmayan Mehmet Ekici, Antalya kampında istekli görüntüsüyle dikkat çekiyor. Takımdan ayrılacağı söylentilerine rağmen oldukça hırslı olan futbolcu ile Ersun Yanal da yakından ilgileniyor.

KALECİLER KNOOP'A EMANET

Sarı-lacivertli takımın yeni kaleci antrenörü Knoop, Antalya kampında farklı metotları ile dikkat çekti. Eşi Türk olan ve Türkçe konuşabilen Alman antrenörün çalışma performansı kalecilerden tam not aldı.

(Sabah)