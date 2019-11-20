Fenerbahçe'de Simon Kjaer planı! Hedef Zanka-Kjaer ikilisi

Danimarka, EURO 2020 biletini kaparkan, maçın yıldızları Zanka ile Simon Kjaer oldu! Danimarka basını, en yüksek maç notunu bu ikiliye verdi. Müthiş bir uyum içerisinde oynayan Zanka ve Kjaer, baskı kuran İrlanda karşısında hatasız oynadı.

Göz açtırmadılar

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi, yüzde 91 pas isabetiyle bu alanda sahanın en iyisi olurken, 7 atağı uzaklaştırdı, 4 pas arası yaptı. Simon Kjaer ise 6 ikili mücadele ve 5 hava topu mücadelesi kazandı. Kjaer, son günlerde Fenerbahçe'nin transfer gündemine girmişti. Tecrübeli savunmacıyı zaten çok isteyen Sarı- Lacivertli taraftarlar, İrlanda maçında Zanka ile uyumunu gördükten sonra daha da heyecanlandı.

Şampiyonluk savunması!

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, ocak ayında Zanka'nın yanına Kjaer'in transfer edilmesi halinde; bu savunma hattıyla rahatça şampiyonluğa ulaşılacağı vurgulandı. Şu anda Atalanta'da kiralık oynayan ancak burada şans bulamadığı için mutsuz olan Kjaer, sözleşmesini fesh etmek istiyor. Eğer bu gerçekleşirse, Comolli, İspanya'ya giderek Sevilla'daki meslektaşı Monchi ile bir araya gelecek. Fransız sportif direktör, 30 yaşındaki savunmacıyı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamak için teklifini sunacak.

(Star)