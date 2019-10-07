07 Ekim 2019 Pazartesi 09:43:29 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 09:45:19
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım, Victor Moses ve Garry Rodrigues geri dönüyor
Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım ve Victor Mosess, milli arada hazır hale gelecek. Garry Rodrigues de takıma katılacak.
Moses ve Hasan Ali’nin bu süreçte tamamen hazır olması bekleniyor. Bu iki futbolcu da tam olarak düzelmeden sahaya çıktıkları için tekrar sakatlanmışlardı. Ayrıca Rodrigues de takıma katılacak.
(Akşam)
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