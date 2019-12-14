14 Aralık 2019 Cumartesi 18:45:27 | Son Güncelleme: 14 Aralık 2019 Cumartesi 18:47:13
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 4 ay yok
Fenerbahçe'de idmanda ayağına darbe alarak sakatlanan Miha Zajc uzun süre sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe'de ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Miha Zajc'ın ayak bileği bağlarında kopma tespit edildi. Slovak oyncunun en az 4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Sakatlanan bir diğer isim olan Hasan Ali Kaldırım'ın ise ayak tabanında ödem ve kısmi yırtık tespit edildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT