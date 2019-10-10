Fenerbahçe'de sakatlar bu hafta da oynamayacak

Fenerbahçe'de Antalya maçında pozisyon sayısı azlığı nedeniyle iki kanat oyuncusu, Garry Rodrigues ile Victor Moses'ın sahalara dönüş tarihi büyük önem kazanmıştı. İki oyuncu dün itibariyle henüz takımla çalışmalara başlamadı. 20 Ekim Pazar günü deplasmanda oynanacak Denizlispor maçında görev yapıp yapamayacaklarıyla ilgili gelen haberler ise olumsuz. Ankaragücü maçında sakatlanan Rodrigues, Galatasaray ve Antalya maçlarında görev yapamamıştı. Rodrigues'in Denizli'de takımla olma ihtimali şu an yüzde 50.

MOSES DA DENİZLİSPOR MAÇINA YETİŞEMİYOR

Gaziantep FK ile oynanan ligin ilk maçında adalesinden sakatlanan Victor Moses'ın salonda kuvvetlendirmeye dayalı özel program uyguladığı, Denizli deplasmanında 11'de başlama olasılığının hayli düşük olduğu kaydedildi. Moses'ın özellikle maç eksiği dolayısıyla dönüşünün Yukatel Denizlispor maçına yetişemeyeceği kaydedildi. Yıldız futbolcu belki maç kadrosunda olabilir ancak süre alması beklenmiyor.

FITIK AMELİYATI OLAN DIRAR 1 AY YOK

Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar, dün kasık fıtığı ameliyatı oldu. Çift taraflı fıtık operasyonu geçiren Faslı yıldızın tedavisine hemen başlandı. Oyuncunun sahalardan 1 ay uzak kalacağı ifade edildi. Takvime göre Dirar, 1 aylık süreçte Denizli (d), Konya, Kayseri (d) ve Kasımpaşa mücadelelerinde forma giyemeyecek. Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığında sol bek oymayan Dirar, 2 golle Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'ten sonra en skorer isim.

(Sabah)