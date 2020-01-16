16 Ocak 2020 Perşembe 18:59:31 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 19:05:48
Fenerbahçe'de Rodriguez transferi bitti, son söz TFF'de
Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez için zorunlu satın alma opsiyonunun olduğu kiralama seçeneği üzerinde Milan ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez için zorunlu satın alma opsiyonunun olduğu kiralama seçeneği üzerinde Milan ile anlaşmaya vardı. İmza için TFF'nin kararı bekleniyor.
(TRT Spor)
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