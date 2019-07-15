15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:47:04 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:52:56
Fenerbahçe'de Roberto Soldado, Granada'ya transfer oldu
İspanya La Liga ekiplerinden Granada, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve boşta kalan Roberto Soldado'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
İspanyol ekibi Granada, sosyal medya hesabından 34 yaşındaki santrforu renklerine bağladığını duyurdu. Soldado, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 21 maçta forma giydi ve 6 gol, 4 asistle oynadı (DHA)
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