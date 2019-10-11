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11 Ekim 2019 Cuma 09:37:47 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 09:40:30

Fenerbahçe'de Rami forma yüzü göremiyor

Fenerbahçe’ye büyük umutlarla transfer edilen Fransız savunma oynucusu sadece Ankaragücü maçında 45 dakika oyunda kalabildi. Yaptığı hata gole neden olan Adil Rami, bir daha forma yüzü göremedi.

STAR

TRANSFERDE bu sezon geçen sezonki hatalara düşmeyen Fenerbahçe’de beklentilerin en uzağında kalan isim Adil Rami oldu. Fransız savunma oyuncusu transfer döneminin sonuna doğru kadroya katıldı. İlk 4 hafta oynanan maçlarda hazır olmadığı için forma şansı bulamayan 33 yaşındaki stoper ilk olarak 5. haftada oynanan Ankargücü karşısında ilk 11’de yer alma şansı yakaladı. Ancak Rami bu şansını çok iyi kullanamadı.

2 SENELİK MALİYETİ 7 MİLYON EURO

Rakibin 16. dakikada Orgill ile attığı golde büyük bir hata yapan Adil Rami’yi Teknik Direktör Ersun Yanal ikinci yarı öncesi oyundan aldı. Rami bu karşılaşmanın ardından oynanan iki lig maçında yedek kulübesinden çıkamadı. Fransız oyuncu 2 milyon euro imza parası ve yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret karşılığı iki senelik imza atmıştı. Böylece Rami’nin maliyeti 7 milyon euroyu bulmuştu.

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