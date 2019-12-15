Fenerbahçe'de Ozan Tufan tamam, sırada Hasan Ali var

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerle şimdiden görüşmelere başlayan Fenerbahçe, Nabil Dirar'la geçtiğimiz ay 2 yıllık yeni kontrat imzalamıştı. Sarı-lacivertliler, aynı kapsamdaki Ozan Tufan'la da anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki oyuncu ile hafta içinde bir araya gelen başkan Ali Koç'un kalmaya ikna ettiği bildirildi. Teknik direktör Ersun Yanal, kaptan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in de bu sezon takımın jokeri olan Ozan'a kalması yönünde telkinde bulunduğu ifade edildi. Ozan'la 4 yıllık yeni mukavele yapılacak. Resmi imzalar ise önümüzdeki günlerde atılacak.

OZAN'A KAPTANLIK SÖZÜ

Yönetimin, Ozan'a gelecek sezon için 1. kaptanlık sözü verdiği ifade edildi. Başarılı futbolcu, Emre Belözoğlu futbolu bıraktıktan sonra takımın lideri olacak. Ozan, ücretinin TL'ye çevrilmesini de kabul etti. Genç oyuncunun yıllık ücretinin 10 milyon liradan az olmayacağı öğrenildi.

BİR SONRAKİ HEDEF HASAN ALİ

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'dan sonraki hedefi ise Hasan Ali Kaldırım olacak.

Milli sol bek ile de kısa süre içerisinde anlaşmaya varılması ve imzaların atılması muhtemel. Böylece Fenerbahçe iç transfer sorununu ocak gelmeden çözmüş olacak.