Fenerbahçe'de orta saha transferinin ilk sırasında Mahmut Tekdemir var
Fenerbahçe, daha önce Mahmut Tekdemir için masaya oturduğu Başakşehir ile bir kez daha görüşecek. Sarı-Lacivertliler, milli yıldızı 3 milyon Euro’ya bitirmek istiyor.
Sarı-Lacivertliler’de daha önce uzun süre gündemde olan Mahmut Tekdemir, bir kez daha transfer listesinin ilk sıralarına yükseldi. Fenerbahçe, Başakşehir ile yapılan bir önceki görüşmede orta yolu bulamamıştı. Ancak Eljif Elmas transferi ve Fener Ol kampanyasından gelen parayla eli rahatlayan yönetim, İstanbul temsilcisinden bir kez daha randevu istedi.
Daha önce Başakşehir’e 2 milyon Euro teklif eden Sarı-Lacivertliler, bu rakamı 3 milyon Euro’ya yükseltecek.
Oyunu o kuracak
Ersun Yanal’ın takımda görmeyi çok istediği Mahmut Tekdemir için teklif daha da artırılabilir. Yanal, orta sahada da görev yapabilen Mahmut’u stoper bölgesinde oynatmayı planlıyor. Eğer transfer gerçekleşirse, tecrübeli teknik adam yeni sezonda geriden oyun kurma görevini 31 yaşındaki futbolcuya verecek.
(Fanatik)
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