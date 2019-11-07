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07 Kasım 2019 Perşembe 09:31:45 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 10:28:15

Fenerbahçe'de müthiş transfer operasyonu! Dünya yıldızları listede

Fenerbahçe’de tek hedef, 5 yıl sonra şampiyon olmak ve 11 senelik Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek. Yönetim bu doğrultuda Devler Ligi için rüya kadro’ kurmanın planlarını yapıyor. Sol bek için Aleksandar Kolarov ile temaslar devam ediyor. Orta sahaya ise dünya şampiyonu Fransa’nın yıldızı Matuidi için girişimler başladı. Yönetimin büyük bir de hayali var: Mesut Özil...

Sarı-Lacivertliler için bu sezon son derece önemli. Yapılan transferlerle iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe, Süper Lig’de 5 senelik şampiyonluk hasretine son vermeye kararlı. Teknik ekip ve futbolcular bunu başarmak için büyük çaba sarf ediyor. Kanarya eğer ligde mutlu sona ulaşırsa, en son 2008-09 sezonunda mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi hasretine de son vermiş olacak. Yönetim işte bunun için şimdiden kolları sıvadı.

Bitmeyen aşk Mesut

Ali Koç bir gün ona ‘Çubuklu’ formayı giydirmeye; Mesut Özil de futbolu bırakmadan Fenerbahçe’de oynamaya kararlı... Ancak ekonomik olarak bu transfer çok zor. Buna rağmen Başkan Koç, Şampiyonlar Ligi için kurulacak rüya kadroyu Mesut’la taçlandırmanın hayalini kuruyor.

Devler Ligi’nden gelecek olan gelirin yanı sıra dünyaca ünlü oyuncunun maaşında indirime gitmeyi kabul etmesi halinde bu hayal gerçeğe dönüşebilir. Ali Koç’un gerekirse şirketlerinden birini bu transferde sponsor olarak kullanmaya hazır olduğu da iddia ediliyor. Yönetim ayrıca Mesut’un imza atması halinde taraftarların formalarına akın ederek ciddi bir gelir kaynağı oluşturacağına da inanıyor.

Kolarov takip altında

Bu sezon kadroyu Luiz Gustavo, Max Kruse, Vedat Muriç gibi isimlerle takviye eden Sarı-Lacivertliler, yeni sezonda ‘rüya kadro’ kurmanın peşinde. Sol bek için aylardır peşinden koşulan Aleksandar Kolarov, Fenerbahçe’nin transfer listesinde yine ilk sırada. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sırp oyuncu ile Roma arasında sürdürülen kontrat pazarlıkları yakından tekip ediliyor. Eğer anlaşma sağlanamazsa, Fenerbahçe, 1 Ocak’tan itibaren Kolarov ile sözleşme imzalayabilecek.

Matuidi heyecan yarattı

Fenerbahçe, sürpriz bir şekilde Blaise Matuidi’yi gündemine aldı. Fransız ve İtalyan basınının duyurduğu haber, Sarı-Lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Juventus’un 1 yıllık sözleşme uzatma önerisini reddetti. Fenerbahçe’nin daha uzun süreli ve şu anki maaşı olan senelik 3.5 milyon Euro’luk teklifini ise ‘cezbedici’ buldu. Sarı-Lacivertliler eğer bu transferi gerçekleştirebilirse, Devler Ligi’ne Blaisi Matuidi- Luiz Gustavo orta sahasıyla çıkacak!

(Fanatik)

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