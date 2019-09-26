Fenerbahçe'de Moses'in oynaması zora girdi

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de, Garry Rodrigues'in sakatlığının ardınan Victor Moses'ın idmanlara başlaması teknik heyeti sevindirmişti.

Ancak ilk iki idmanda yer alan Nijeryalı futbolcu, dün ağrıları arttığı için takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi. Yaşanan bu gelişme, Moses'ın derbide kadroya alınma ihtimalini düşürdü. Ersun Yanal, öğrencisinin bugün ve yarınki durumunu yakından takip ederek son kararını maç gününde verecek.