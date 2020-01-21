21 Ocak 2020 Salı 09:58:47 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 10:02:22
Fenerbahçe'de Miha Zajc'ta dananın kuyruğu bu hafta kopuyor
Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı bir başka isim olan Miha Zajc konusunda karar bu hafta verilecek.
Sarı-lacivertlilerin 4 milyon Euro'nun altına düşmemesi sonrası fiyat artıran Brescia, transfere son noktayı kısa süre içerisinde koyacak.
Oyuncunun herhangi bir sağlık sorununun çıkmaması nedeniyle İtalyanların Zajc konusunda transfere sıcak baktığı kaydedildi. Takımla çalışmalara başlayan Zajc, oynanan Gaziantep maçında yer almamıştı.
(Sabah)
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