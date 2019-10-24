24 Ekim 2019 Perşembe 09:43:55 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 09:45:28
Fenerbahçe'de Max Kruse'nin Konyaspor maçında oynaması için için yoğun çaba harcanıyor
Fenerbahçe'de Denizli deplasmanında forma giyemeyen Kruse'yi Konya maçına yetiştirmek için yoğun çaba harcanıyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kaptan Emre Belözoğlu antrenmana katılırken, sakatlığı bulunan Max Kruse ve Nabil Dirar özel program dahilinde çalıştı.
Sarı-Lacivertliler'in sağlık ekibinin Denizli deplasmanında forma giyemeyen Kruse'yi Konya maçına yetiştirmek yoğun çaba harcadığı bildirildi
(Star)
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