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20 Kasım 2019 Çarşamba 09:09:49 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 09:11:54

Fenerbahçe'de Max Kruse ve Vedat Muriqi, Malatya'da yok

Fenerbahçe'ye pazar günü oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi iki hücum oyuncusundan kötü haber geldi.

Fenerbahçe'ye pazar günü oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi iki hücum oyuncusundan kötü haber geldi. Kasımpaşa mücadelesinde ayak bileği burkulan Vedat Muriqi ve kasık bölgesinden sakatlık yaşayan Max Kruse, dünkü idmanda takımla çalışmadı.

Tedavileri süren ve özel program dahilinde çalışan iki oyuncunun da Malatya deplasmanında forma giyme şansının az olduğu belirtildi. Süper Lig'deki son 4 maçta takımdaki yerini alamayan Kruse'nin kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması planlanıyor. Ancak Alman futbolcunun maç eksiği nedeniyle Malatyaspor'a karşı oynama ihtimali düşük. Vedat'ın ise oynama umudu olsa da kulüp doktorları Malatya deplasmanında riske edilmemesi görüşünde. İkilinin yokluğunda ise teknik direktör Ersun Yanal, Mevlüt Erdinç'e forma vermeyi düşünüyor. 32 yaşındaki santrfor, böylece F.Bahçe formasıyla Süper Lig'de ilk kez 11'de oynama şansını bulacak.

BERKE ÖZER AMELİYAT OLDU

Fenerbahçe Kulübü, sezon başında Belçika ekibi KVC Westerlo'ya 1 yıllığına kiralanan genç file bekçisi Berke Özer'in menisküs ameliyatı geçirdiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan operasyonun ardından sporcumuzun rehabilitasyon protokolü başlamıştır" denildi.

(Sabah)

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