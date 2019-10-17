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17 Ekim 2019 Perşembe 09:13:38 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 09:16:46

Fenerbahçe'de Max Kruse şoku yaşanıyor

Kasığında ağrı bulunan ve idmanda takımdan ayrı özel programla çalışan Alman starın Denizli maçına yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildi. Moses ve Rodrigues ise takımla çalışıyor.

STAR

DENİZLİSPOR ile pazar günü oynayacağı karşılaşma için geri sayıma geçen Fenerbahçe’de Max Kruse endişesi. Kasığında ağrı olduğu için takımdan ayrı özel programla çalışan Alman futbolcunun karşılaşmaya yetiştirilmesi için doktorlar yoğun çaba harcıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal oyuncunun durumunu yakından takip ederken, maç saatine hazır olması için dua ediyor.

Öte yandan Kanarya’da takımla çalışmaya başlayan Moses ve Rodrigues’in durumları da teknik heyeti sevindirdi. Yanal’ın görev bekleyen her iki oyunya da formayı teslim etmesi bekleniyor. Özel tabanlık yaptırmak için gittiği ABD’den dönen ve çalışmalara başlayan Hasan Ali de Denizlispor maçında sol bekteki yerini alacak. Kanarya’nın dünkü idmanına milli maçtan dönen futbolcular da katılırken, Emre dışında başka bir sakat verilmemesi sevindirdi.

 

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