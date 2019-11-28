Fenerbahçe'de Max Kruse sevinci

  • Bist 100
    105844
  • Dolar
    5,7706
  • Euro
    6,3575
  • Altın
    270,4980
İstanbul
7 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kim Kardashian: Eve gidene kadar ağladım! Kim Kardashian: Eve gidene kadar ağladım!
Galatasaray'da yeni hedef Durmisi Galatasaray'da yeni hedef Durmisi
Van Persie'nin menajerinden Beşiktaş'a 2 transfer önerisi Van Persie'nin menajerinden Beşiktaş'a 2 transfer önerisi
28 Kasım A101 Aldın Aldın Kampanyası: A101 bugünün ürünleri neler? 28 Kasım A101 Aldın Aldın Kampanyası: A101 bugünün ürünleri neler?
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması
Film gibi kaçış: 3 saate yakın koştum, kaçtığımı farkedince ateş açtılar Film gibi kaçış: 3 saate yakın koştum, kaçtığımı farkedince ateş açtılar
Kraliçe II. Elizabeth tahtı oğluna bırakacak Kraliçe II. Elizabeth tahtı oğluna bırakacak
İzmir'de kültür sanat etkinlikleri bu hafta çok yoğun geçecek İzmir'de kültür sanat etkinlikleri bu hafta çok yoğun geçecek
Adil Öksüz’ün eşi Aynur Öksüz darbe başarısız olunca hesabı boşaltmış Adil Öksüz’ün eşi Aynur Öksüz darbe başarısız olunca hesabı boşaltmış
İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Bahçeli: HDP’nin ne işi olur sine-i milletle Bahçeli: HDP’nin ne işi olur sine-i milletle
Kasım LGS örnek soruları nasıl? LGS Kasım ayı örnek sorular 2020 haberimizde Kasım LGS örnek soruları nasıl? LGS Kasım ayı örnek sorular 2020 haberimizde
Mine Tugay'dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
Ivana Sert ve Alişan’dan zoraki düet Ivana Sert ve Alişan’dan zoraki düet
CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi'ndan 'A sınıfı' ayrımcılık! Yine CHP yine skandal CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi'ndan 'A sınıfı' ayrımcılık! Yine CHP yine skandal
Ahmet Hakan ile Rahmi Turan arasındaki polemik devam ediyor Ahmet Hakan ile Rahmi Turan arasındaki polemik devam ediyor
Meteoroloji bir çok il için sağanak ve kar uyarısı yaptı Meteoroloji bir çok il için sağanak ve kar uyarısı yaptı
Haluk Bilginer: Hollywood’dan teklifler geliyor Haluk Bilginer: Hollywood’dan teklifler geliyor
Irak Ordusu Necef kentini giriş çıkışlara kapattı Irak Ordusu Necef kentini giriş çıkışlara kapattı
Şili ve Kolombiya da karıştı Şili ve Kolombiya da karıştı
Benin, AB Büyükelçisi'nin 1Aralık'a kadar ülkeyi terk etmesini istedi Benin, AB Büyükelçisi'nin 1Aralık'a kadar ülkeyi terk etmesini istedi
Kongo'da ayrılıkçılar 19 sivili öldürdü Kongo'da ayrılıkçılar 19 sivili öldürdü
Kongo'da bu yıl 5 bin 110 kişi kızamıktan öldü Kongo'da bu yıl 5 bin 110 kişi kızamıktan öldü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Kasım 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 22:41:19

Fenerbahçe'de Max Kruse sevinci

Sarı-Lacivertliler’in hücumdaki en büyük iki kozundan Max Kruse iyileşti, Muriç ise bu hafta da oynayamayacak. Takımla çalışmalara başlayan Kruse oynayabilecek düzeye yaklaştı.

GÜNEŞ

■ F.BAHÇE’NİN Alman yıldızı Max Kruse, takıma geri döndü. Hafta sonu Göztepe’yi ağırlayacak olan Sarı-Lacivertliler, zorlu randevunun hazırlıklarını sürdürdü. Yaklaşık 45 gündür takımdan ayrı kalan 31 yaşındaki futbolcu dün takımla çalıştı. Ligin ilk 7 haftasında 5 asist yaparak kalitesini konuşturan Max Kruse’nin Göztepe maçında süre alabileceği aktarıldı. Sakatlıkları bulunan Vedat Muric ile Mevlüt Erdinç ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

AYAK TENİSİNDE SAKATLANMADI

■ ÜNLÜ televizyoncu Acun Ilıcalı ile ayak tenisi oynarken canlı yayın yapan Kruse'nin bu oyun sırasında sakatlandığı öne sürülmüştü. Yöneticiler bu iddianın tamamen uydurma ve sosyal medya dezenformasyonu olduğunun altını çizdi. Kasık bölgesinde ciddi bir sakatlık yaşayan Alman futbolcunun aynı bölgeden üst üste iki kez sakatlanması dönüşünü geciktirmişti. Tedaviye olumlu cevap veren Max Kruse'nin Göztepe maçında gidişata göre oyuna dahil olabileceği aktarıldı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ