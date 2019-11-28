Fenerbahçe'de Max Kruse sevinci

GÜNEŞ

■ F.BAHÇE’NİN Alman yıldızı Max Kruse, takıma geri döndü. Hafta sonu Göztepe’yi ağırlayacak olan Sarı-Lacivertliler, zorlu randevunun hazırlıklarını sürdürdü. Yaklaşık 45 gündür takımdan ayrı kalan 31 yaşındaki futbolcu dün takımla çalıştı. Ligin ilk 7 haftasında 5 asist yaparak kalitesini konuşturan Max Kruse’nin Göztepe maçında süre alabileceği aktarıldı. Sakatlıkları bulunan Vedat Muric ile Mevlüt Erdinç ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

AYAK TENİSİNDE SAKATLANMADI

■ ÜNLÜ televizyoncu Acun Ilıcalı ile ayak tenisi oynarken canlı yayın yapan Kruse'nin bu oyun sırasında sakatlandığı öne sürülmüştü. Yöneticiler bu iddianın tamamen uydurma ve sosyal medya dezenformasyonu olduğunun altını çizdi. Kasık bölgesinde ciddi bir sakatlık yaşayan Alman futbolcunun aynı bölgeden üst üste iki kez sakatlanması dönüşünü geciktirmişti. Tedaviye olumlu cevap veren Max Kruse'nin Göztepe maçında gidişata göre oyuna dahil olabileceği aktarıldı.