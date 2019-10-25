Fenerbahçe'de Max Kruse, Konyaspor maçında yok

Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse’dan kötü haber geldi. Dün takım antrenmanlarına başlayan Max Kruse, kasığında ağrı hissedince antrenmanı bıraktı. Yapılan kontrollerinde kasık bölgesinde grade 2 yaralanma olduğu tespit edilen Alman futbolcu, yarın oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Kruse, tedavisi dolayısıyla 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kruse bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maçta forma giydi ve 5 asist yaptı.

(İHA)