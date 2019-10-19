Fenerbahçe'de Max Kruse Denizlispor maçında yok

  • Bist 100
    98415.3
  • Dolar
    5,7971
  • Euro
    6,4953
  • Altın
    277,6320
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Mehmetçik'e asker selamı Başkan Erdoğan'dan Mehmetçik'e asker selamı
ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği silah mühimmatları ele geçirildi ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği silah mühimmatları ele geçirildi
Kate Middleton ve Prens William'dan cami ziyareti Kate Middleton ve Prens William'dan cami ziyareti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: FETÖ, din kisvesi altında yayılan dış güdümlü bir terör örgütüdür Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: FETÖ, din kisvesi altında yayılan dış güdümlü bir terör örgütüdür
Sosyal medyada terör propagandasından 11 kişi gözaltına alındı Sosyal medyada terör propagandasından 11 kişi gözaltına alındı
Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdülkadir Ömür'e ziyaret Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdülkadir Ömür'e ziyaret
Kosova ile Rusya futbol takımları Avrupa'da eşleşemeyecek Kosova ile Rusya futbol takımları Avrupa'da eşleşemeyecek
ABD'li yetkili: Türkiye'nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk ABD'li yetkili: Türkiye'nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk
Emine Erdoğan: 2020 yılının ilk yarısında tüm kamu kurumlarını sisteme entegre etmiş olacağız Emine Erdoğan: 2020 yılının ilk yarısında tüm kamu kurumlarını sisteme entegre etmiş olacağız
Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
Nusaybin'de terör saldırılarının ardından zarar tespit çalışması yürütülüyor Nusaybin'de terör saldırılarının ardından zarar tespit çalışması yürütülüyor
Oktay evine havan mermisi düşen vatandaşla telefonda görüştü Oktay evine havan mermisi düşen vatandaşla telefonda görüştü
İstanbul'da okul servis araçları denetlendi İstanbul'da okul servis araçları denetlendi
Beşiktaş'ta başkan adayları bir araya geldi Beşiktaş'ta başkan adayları bir araya geldi
Roma'dan Cengiz Ünder ve asker selamı açıklaması Roma'dan Cengiz Ünder ve asker selamı açıklaması
Semazenlerden Mehmetçik'e asker selamı Semazenlerden Mehmetçik'e asker selamı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 179 cep telefonu ele geçirildi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 179 cep telefonu ele geçirildi
Suriye sınırına sevkiyat Suriye sınırına sevkiyat
Barcelona 3 puanı 3 golle aldı Barcelona 3 puanı 3 golle aldı
ABD'li yetkili: Türkiye'nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk ABD'li yetkili: Türkiye'nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk
Başkan Erdoğan: Hangi çılgın bize zincir vuracakmış Başkan Erdoğan: Hangi çılgın bize zincir vuracakmış
Bu akşam hangi diziler var? TV8, ATV, Fox TV, TRT 1, Show TV yayın akışı Bu akşam hangi diziler var? TV8, ATV, Fox TV, TRT 1, Show TV yayın akışı
Teröristin annesi yalvardı: Diyarbakırlı anneler mücadelelerinden vazgeçmesin Teröristin annesi yalvardı: Diyarbakırlı anneler mücadelelerinden vazgeçmesin
Tiyatro festivali için bir günde 45 bin kişi başvurdu Tiyatro festivali için bir günde 45 bin kişi başvurdu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Ekim 2019 Cumartesi 15:00:17 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 15:05:58

Fenerbahçe'de Max Kruse Denizlispor maçında yok

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, 7. haftada konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 yenilmişti. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, geride kalan 7 maçta hanesine 11 puan yazdırdı.Ev sahibi Yukatel Denizlispor'un ise ligde 8 puanı bulunuyor.

Max Kruse yok

Öte yandan Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'ın özel haberine göre, Max Kruse'nin risk edilmeyerek Denizlispor maçını pas geçeceği bildirildi.

Bilindiği gibi Pazartesi antrenmanını yarıda bırakan Alman yıldız, Çarşamba ve Perşembe günü yapılan antrenmanlara çıkmanış ve dün ise hafif bir antrenman gerçekleştirmişti. Bu sabah yapılan antrenmanda da ağrıları tekrar nüksettiği için çalışmada yer almamıştı. Max Kruse, Denizli'ye götürülmeyecek ve tedavisine İstanbul'da devam edilecek.

Kesin eksik Nabil Dirar

Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçı öncesinde Nabil Dirar eksik olarak göze çarpıyor.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan futbolculardan Hasan Ali Kaldırım'ın, Denizli deplasmanında forma giymesi bekleniyor. Sakatlıklarını atlatan fakat maç eksiklikleri bulunan Victor Moses ve Garry Rodrigues ile milli karşılaşmalar dolayısıyla lige verilen arada sakatlıklar yaşayan ancak son antrenmanlarda takıma katılan Emre Belözoğlu teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi durumunda oynayabilecek.

Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sol bek pozisyonunda görev yapan Nabil Dirar ise henüz sakatlığını atlatamadığı için Yukatel Denizlispor karşısında forma giyemeyecek.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ