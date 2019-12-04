Fenerbahçe'de Kruse ve Muriqi sevinci!

GÜNEŞ

1.5 AY SONRA DÖNMÜŞTÜ

■ FENERBAHÇE’NİN sezona çok iyi başlamasında büyük etken olan Kruse-Muriç ikilisi nihayet sağlıklı bir şekilde sahalara dönüyor. Sakatlıklarından kurtulan iki futbolcu, Gençlerbirliği karşısında ilk 11’de sahaya çıkacak. Max Kruse ve Vedat Muriç'in Göztepe karşısında sergilediği futbol, teknik heyeti sevindirdi. Alman futbolcu, son olarak 4 Ekim'de Antalyaspor karşısında forma giymiş ve milli maç arasında sakatlanarak yaklaşık 1.5 ay fsahalardan uzak kalmıştı. Sakatlığı yeni atlatan Muriç ise Göztepe maçında Rodrigues'e asist yaptı.

YANAL BU İKİLİYE İNANIYOR

■ TEKNİK direktör Ersun Yanal, iki oyuncunun aynı anda oynatabilmenin mutluluğunu yaşayacak. Kruse, özellikle futbol zekasıyla atakları yönlendirmede, takım arkadaşlarına alan açmada ve etkili gol öncesi paslarıyla Yanal’ın gözdesi durumunda. Tecrübeli teknik adam, Alman futbolcunun dönüşüyle Muriç’in performansının ve gollerinin de artacağına inanıyor. Ligin başında çok iyi anlaşan iki oyuncu, Fenerbahçe’nin gelecek haftalarda oynayacağı karşılaşmalarda gol yollarında çok önemli bir rol oynayacak.