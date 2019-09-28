Fenerbahçe'de Isla ve Hasan Ali yedek soyunacak

STAR

FENERBAHÇE, derbi hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlarken, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın sahaya süreceği 11 de büyük oranda belli oldu. Sarı-Lacivertliler’de sakatlığı bulunan Garry Rodrigues ile Victor Moses kadroya alınmazken, dün akşamki antrenmanın tamamında takımla çalışan Hasan Ali Kaldırım ve Mauricio Isla ise Galatasaray maçı için Türk Telekom Stadı’na götürülecek. İki oyuncunun da dev karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Sağ bekte Ozan Tufan, sol bekte Nabil Dirar’a şans verecek olan Yanal’ın, sol açıkta ise Tolga Ciğerci’yi görevlendireceği öğrenildi. Tolga forma giyerse eski takımı Cim-Bom’a karşı ilk kez oynayacak.