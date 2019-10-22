22 Ekim 2019 Salı 09:31:47 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 10:10:11
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sevinci!
Hasan Ali Kaldırım, uzun süreli sakatlığının Denizli deplasmanında 90 dakika görev yaptı ve sıkıntılara ilaç olacağını kanıtladı.
Galatasaray derbisinde çok kısa bir süre oynadıktan sonra ABD'ye gidip ayağına özel tabanlıklı krampon yaptıran Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım, Denizli deplasmanında 90 dakika görev yaptı.
Milli futbolcu gösterdiği performansla sezon başından beri sol bekte yaşanan sıkıntılarada ilaç olacağını gösterdi.
Maç eksikliği dışında sorunu olmayan Hasan Ali'nin yokluğunda sol bekte Nabil Dirar görev yapıyordu.
(Star)
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