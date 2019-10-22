Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sevinci!

Galatasaray derbisinde çok kısa bir süre oynadıktan sonra ABD'ye gidip ayağına özel tabanlıklı krampon yaptıran Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım, Denizli deplasmanında 90 dakika görev yaptı.

Milli futbolcu gösterdiği performansla sezon başından beri sol bekte yaşanan sıkıntılarada ilaç olacağını gösterdi.

Maç eksikliği dışında sorunu olmayan Hasan Ali'nin yokluğunda sol bekte Nabil Dirar görev yapıyordu.

(Star)