Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım geri dönüyor

Milli sol bek Hasan Ali Kaldırım için sezon çok şanssız başlamıştı.



Audi Cup'taki Bayern Münih maçında sağ ayak tabanından sakatlanan Hasan Ali Kaldırım, 28 Eylül'deki Galatasaray derbisinin son dakikalarında formasına kavuştu. Ancak başarılı oyuncu, özel tabanlığındaki sorun nedeniyle derbinin ardından ABD'ye gitti.



Yeni tabanlığını giydikten sonra bir sıkıntısı kalmayan ve hafta boyunca takımla çalışan Hasan Ali, Denizli'de forma bekliyor. Kondisyon testlerinde durumu beklenenden iyi çıkan 29 yaşındaki sol bek yüzde 90 ihtimalle 11'deki yerini alacak.