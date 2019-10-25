Fenerbahçe'de Harun Tekin 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Fenerbahçe'nin başarılı kaleci Harun Tekin'in 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Geçtiğimiz sezon Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve sezonun çoğunda kaleyi koruyan Harun Tekin'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
Akciğer enfeksiyonu geçiren Harun Tekin’in 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Başarılı kalecinin tedavisine başlandığı öğrenildi.
Harun, kaleyi Ankaragücü'nden transfer edilen Altay'a kaptırmıştı.
Harun Tekin Fenerbahçe'nin Konyaspor, Kayserispor(D) ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyecek.
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