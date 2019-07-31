Fenerbahçe'de gündem yeniden Ben Arfa

SON dönemde F.Bahçe’de Hatem Ben Arfa ismi yeniden gündeme geldi. Bu transfer hamlesinin arkasında ilginç detaylar bulunuyor. Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz sezonun bitimiyle birlikte 32 yaşındaki Fransız 10 numara ile bir bağlantı kurdu. Oyuncunun maddi yükü ağır bir sözleşme istemesi ve çok sayıda menajerin bu transfer için ortaya çıkması F.Bahçe cephesini rahatsız etti. Ancak Hatem Ben Arfa ile bağlantı Sportif Direktör Damien Comolli üzerinden devam etti. Fransız spor adamı çok yakından tanıdığı başarılı oyuncu ile zaman zaman görüşmeler yaptı.

TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRİYOR

Comolli, Hatem Ben Arfa’nın ağır maddi yüklü sözleşme isteğini belli noktaya getirmek hem de ortaya çıkan çok sayıda menajeri saf dışı bırakmak için büyük bir uğraş veriyor. Yapılan görüşmeler devam ediyor. Başarılı oyuncunun Çin ve Suudi Arabistan ekiplerinden gelen teklifleri geri çevirmesi Sarı-Lacivertliler’in iştahını kabartıyor. Kariyerine Lyon altyapısında başlayan Ben Arfa sırasıyla Marsilya, Newcastle, Hull City, Nice, PSG ve son olarak Rennes formaları giydi. Geçtiğimiz sezon Rennes forması altında çıktığı 41 resmi maçta Ben Arfa, 9 gol ve 6 asistlik performansla toplamda 15 gole etki etmişti.

TRANSFERİN KİLİT İSMİ ZAJC

Fransız 10 numara, F.Bahçe Sportif Direktör Damien Comolli’nin yakından tanıdığı bir isim. Fransız spor adamı 32 yaşındaki oyuncu ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada, “Onunla aramızda çok uzun bir hikaye var. Şu anda bir 10 numaraya sahibiz, Miha Zajc. Empoli’den aldık ve çok iyi. Bilemiyorum... Hatem Ben Arfa çok beğendiğim ve yeteneklerine inandığım, güvendiğim bir futbolcu. Ben Arfa’yı Fenerbahçe’ye yakıştırıyorum” ifadelerini kullanmıştı. Zajc için Fenerbahçe’ye bazı teklifler geldi. Bu oyuncunun satışıyla birlikte transferin netleşmesi bekleniyor.

Akşam