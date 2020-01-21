21 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 23:33:51
Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Victor Moses, Inter ile anlaşmak üzere
İTALYAN basını F.Bahçe’nin gözden çıkardığı Victor Moses’in, İnter’le anlaştığını ve Çizme’ye gideceğini yazdı.
İki kulüp arasında yapılan görüşmeleri Chelsea menajeri Frank Lampard da doğruladı. Lampard, “Moses, geri dönecek. Ancak, başka bir kulübe transfer olacak” dedi. Inter, Moses’ı 10 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralayacak.
(Akşam)
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