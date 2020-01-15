Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Adil Rami, Nantes ve Metz'le görüşüyor
Fenerbahçe'den ayrılmak için gün sayan Adil Rami Nantes ve Metz'le görüşüyor.
TM Dijital Haber Merkezi
Fenerbahçe’de gözden çıkarılan ve ‘kendine kulüp bul’ denilen Adil Rami’nin yeniden Fransa’ya döneceği, hatta tecrübeli stoperin iki takımla masaya oturduğu belirtildi.
ADİL RAMİ NANTES'A ÇOK YAKIN
Sezon başında tecrübesine inanılan ve Comolli’nin ağırlığını koymasıyla transfer edilen, fakat sarı lacivertli formayla sadece 4 maçta görev alabilen Adil Rami’nin Nantes – Metz gibi kulüplerle görüşme halinde olduğu kaydedilirken, Nantes’ta defansta oynayan Molla Wague’nin Ç.Rizespor, Denizlispor ve Göztepe’yle görüşmesi üzerine tecrübeli teknik direkör Christian Gourcuff’un yönetimden Rami’yi istediği bildirildi.
Şu anda Fransa Ligi’nde 4.sırada bulunan ve Avrupa kupalarına gitme iddiasını ciddi bir şekilde sürdüren Nantes’ın Adil Rami ile defans hattını güçlendirmek istediği anlaşılırken, ligde kalma mücadelesi veren Metz’in de 34 yaşındaki stoperle görüşmelerini sürdürdüğü bilgisi geldi.
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