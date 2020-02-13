13 Şubat 2020 Perşembe 21:56:09 | Son Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 21:57:07
Fenerbahçe'de Garry Rodrigues sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Fenerbahçe, Ankaragücü maçı öncesi Garry Rodrigues’ten gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen başarılı futbolcu, Galatasaray derbisi de dahil 3 maçı kaçıracak.
Fenerbahçe'de sol bacak, üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Garry Rodrigues'in 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Yıldız futbolcunun kaçıracağı maçlar:
Ankaragücü (D)
Galatasaray
Antalyaspor (D)