03 Ekim 2019 Perşembe 14:59:49 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 15:03:48
Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Sadık Çiftpınar, kendisine takım arıyor
Geçen sezon Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık Çiftpınar takım aramaya başladı.
Geçtiğimiz sezon devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşıyor.
Fenerbahçe'de ilk 11'e giremeyen ve kulübeye mahkum olan Sadık Çiftpınar'ın devre arasında takımdan ayrılacağı öğrenildi.
Tecrübeli stoperin Zanka ve Rami transferleri sonrasında forma umudu kalmadı.
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- Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Sadık Çiftpınar, kendisine takım arıyor
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