02 Ağustos 2019 Cuma 09:47:42 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 09:48:43
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na takım aranıyor
Real Madrid maçındaki performansıyla beğenilen Ferdi Kadıoğlu, büyük ihtimalle kiralık olarak takımdan ayrılacak.
Real Madrid maçındaki performansıyla beğenilen Ferdi Kadıoğlu, büyük ihtimalle kiralık olarak takımdan ayrılacak.
Genç oyuncu için Belçika ve Hollanda'da kiralık takım arayışları sürüyor. Teknik heyetin orta alandaki kalabalık rotasyon nedeniyle Ferdi'nin doğru takımda kendini geliştirmesini istiyor.
Oyuncunun Avrupa'da 1 yıl üst düzey süre alarak gelecek yıl hazır halde takıma katılmasının planları yapılıyor.
(Sabah)
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