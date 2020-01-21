21 Ocak 2020 Salı 10:42:08 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 10:44:50
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi yaşanıyor
Ferdi Kadıoğlu’nu 1.4 milyon Euro’ya Fenerbahçe’ye satan ve bu paranın yarısını alamayan NEC Nijmegen'in Sarı Lacivertli ekibin TFF ile yaşadığı krizi yakından takip ettiğini ve devreye girebileceği iddia edildi.
NEC Nijmegen, geçtiğimiz sezonun başında Ferdi Kadıoğlu’nu 1.4 milyon Euro’ya Fenerbahçe’ye satmıştı. Nijmegen, bu paranın yarısını alamadığı gerekçesiyle FIFA’ya başvurmuştu.
Hollanda basını, Yeşil-Siyahlıların, Fenerbahçe’nin TFF ile yaşadığı krizi yakından takip ettiğini ve devreye girebileceğini yazdı.
(Fanatik)
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