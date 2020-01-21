Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu krizi yaşanıyor

NEC Nijmegen, geçtiğimiz sezonun başında Ferdi Kadıoğlu’nu 1.4 milyon Euro’ya Fenerbahçe’ye satmıştı. Nijmegen, bu paranın yarısını alamadığı gerekçesiyle FIFA’ya başvurmuştu.

Hollanda basını, Yeşil-Siyahlıların, Fenerbahçe’nin TFF ile yaşadığı krizi yakından takip ettiğini ve devreye girebileceğini yazdı.

(Fanatik)