21 Temmuz 2019 Pazar 13:37:42 | Son Güncelleme: 21 Temmuz 2019 Pazar 13:39:46
Fenerbahçe'de Eljif Elmas, Avusturya kampı kadrosuna dahil edilmedi
Eljif Elmas, Fenerbahçe'nin Avusturya kampı kadrosunda yok.
Eljif Elmas, Fenerbahçe'nin Avusturya kampı kadrosunda yok. (TRT Spor)
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