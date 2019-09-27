Fenerbahçe'de derbi öncesi 4 oyuncu panik yaratıyor

TT Stadı'na 3 puan parolasıyla gidecek olan Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları tam gaz devam ederken, sarı lacivertli takımda kafalara takılan tek sorun kendi mevkisinde oynamayan futbolcuların Galatasaray karşısında gösterecekleri saha içi performansları...

SAĞ BEK OZAN SOL BEK DİRAR DEFANSTA JAİLSON

Transfer döneminde 10’dan fazla oyuncu alınmasına rağmen hala bazı mevkilerde eksiklik yaşayan Ersun Yanal’ın defansın göbeğinde Jailson’a şans vermesi beklenirken, Garry Rodrigues’in yokluğunda ise sol önde Tolga Ciğerci forma giyecek gibi gözüküyor. Elindeki futbolcularından maksimum oranda fayda almak isteyen Yanal’ın orta saha orjinli olan Ozan Tufan’ı yine sağ beke koyacağı bilinirken, solda ise Dirar’ın görev alacağı düşünülüyor.

İlk 11’den tam 4 ismi kendi mevkisi dışında oynatacak olan Ersun Yanal’ın derbide sergileyeceği performans merak konusu olurken, deneyimli çalıştırıcının olası kötü sonuçta eleştiri oklarını üzerine çekeceği tahmin ediliyor.